欧州株高安まちまち、米大幅利下げの思惑と調整が交錯 東京時間20:27現在 英ＦＴＳＥ100 8268.66（-4.43-0.05%） 独ＤＡＸ18654.33（-45.07-0.24%） 仏ＣＡＣ40 7471.01（+5.76+0.08%） スイスＳＭＩ 12054.43（+17.15+0.14%） ※仏ＣＡＣ40、スイスSMIは15分遅れ 米株価指数先物時間外取引 東京時間20:27現在 ダウ平均先物DEC 24月限41914.00（+89.00+0.21%） Ｓ＆Ｐ500先物DEC 24月限56