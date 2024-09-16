野田佳彦元首相（67）が先頭に立ち、枝野幸男前代表（60）、泉健太代表（50）、吉田晴美衆院議員（52）が追う展開――。立憲民主党代表選の投開票まで1週間となった16日、朝日新聞社など報道各社の世論調査を受けて、候補者は終盤戦に向けた意気込みを語った。朝日新聞社が14、15日に行った全国世論調査で、立憲民主党代表にふさわしいと思う候補を聞くと、野田氏29%、枝野氏15%、泉氏6%、吉田氏5%の順だった。各社の世論調査