ホテルズドットコム（Hotels.com）は、国内・海外の対象ホテルが25％以上割引となる「秋旅セール」を9月10日から10月13日まで開催する。設定ホテルと宿泊料金の一例は、からくさホテルグランデ新大阪タワーが17,909円から、JRイン札幌北2条が7,643円から、沖縄ナハナ・ホテル＆スパが8,408円から、新横浜プリンスホテルが12,620円からなど。宿泊期間は2025年3月31日まで。税・サービス料は割引対象外となる。10泊ごとに1泊分のボー