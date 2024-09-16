日本を訪れる外国人たちを、空港で勝手に出迎えアポなしインタビュー！そのまま密着取材を行う「YOUは何しに日本へ？」（月曜夜6時25分）。今回のテーマは、「YOUの感激！ひと夏の大冒険SP」。出会いと笑いがいっぱいの95分で、はたしてどんな面白YOUに出会えるのか？【動画】75歳ばぁばがイチ推し！渋谷〜原宿の若者YOU向けスポットを案内＆好青年すぎるＹＯＵが出会った高級寿司羽田空港で声をかけたのは、テキサス（アメリカ）