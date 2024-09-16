◇セ・リーグ巨人7―1中日（2024年9月16日東京D）巨人の岸田行倫捕手（27）が16日の中日戦（東京D）で攻守に活躍し、チームをセ・リーグ一番乗りの今季70勝目へとけん引した。8番に入り、3試合ぶり今季68度目のスタメンマスク。先発右腕・赤星とは開幕から9試合連続での先発バッテリーとなった。そして、初回から直球主体の強気な好リードで赤星を引っ張り、6回3安打1失点の好投へと導くと、1点差に迫られた6回には2死