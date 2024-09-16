巨人７―１中日（セ・リーグ＝１６日）――巨人が２連勝。一回に岡本和の２ランで先行し、六回に吉川のソロなどで３点を加えた。赤星が今季の先発９試合目で初勝利。中日は投打ともに振るわなかった。◇阪神３―０ヤクルト（セ・リーグ＝１６日）――阪神が４連勝。六回、前川の犠飛と捕逸で均衡を破り、零封リレーで逃げ切った。大竹が２年連続の２桁勝利。ヤクルトは再三好機を作るも、打線がつながらず。◇ＤｅＮＡ１１―