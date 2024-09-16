２０２５年大阪・関西万博で、日本の南極観測隊が採取した「火星の石」が展示されることが１６日、政府関係者への取材で分かった。火星の隕石（いんせき）としては世界最大級の大きさで、火星に水が存在していたことを示唆する重要な資料といい、政府は目玉の展示の一つとしたい考えだ。政府は、２０年に探査機はやぶさ２」が小惑星「りゅうぐう」で採取した砂についても展示を検討している。万博のテーマである「いのち輝く