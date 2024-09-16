King ＆ Princeの永瀬廉（25）、俳優の坂東龍汰（27）、前田拳太郎（25）が16日、都内で行われた映画『ふれる。』（10月4日公開）完成披露試写会に登場した。【写真】永瀬廉、誇らしげにアニメキャラ”ふれる”を掲げる本作は『あの日見た花の名前を僕達はまだ知らない。』（2013年）、『心が叫びたがってるんだ。』（15年）、『空の青さを知る人よ』（19年）の“心揺さぶる”青春三部作を手がけた、長井龍雪監督、脚本・岡田