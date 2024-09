櫻坂46の10thシングルが、10月23日に発売されることが発表された。新曲のタイトルは「I want tomorrow to come」。【動画】期待高まる!櫻坂46、10thシングル「I want tomorrow to come」ティザー映像きのう15日の19時には櫻坂46のエックスにて「Thank you Buddies!Thank you everyone!#櫻坂46_自業自得#IWTC24hs」とのみ記された投稿がされ、「#IWTC24hs」が何を意味するのか話題になっていたが、どうやら、「IWTC」