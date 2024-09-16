壇蜜スポーツ報知

壇蜜が自身のブログで現状を吐露「1年の30％以上を入退院に費やし...」

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 壇蜜が16日のブログで、敬老の日に率直な思いを吐露した
  • 「昨年心身不調により1年の30％以上を入退院に費やし」と説明
  • 現在、思うことは「元気で長生きって、かなり難しい」だとつづった

◆壇蜜がブログで自身の現状と思いを吐露

敬老の日に己の未来を見る。

https://ameblo.jp/sizuka-ryu/entry-12867777210.html
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