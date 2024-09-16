■川村壱馬の「コロロマイスター」就任に吉野北人、陣からも賛同の声 THE RAMPAGEの川村壱馬、吉野北人、陣の3名が出演する動画『THE RAMPAGE BUZZコロロTube』がUHA味覚糖公式YotuTubeチャンネルにて公開された。 2021年に発足した「BUZZコロロプロジェクト」（コロロ×THE RAMPAGEのコラボ企画）の1つとして収録された今回の動画。6月には公開収録が開催され、コロロキャンペーンの応募者のなかから抽選で選ばれた