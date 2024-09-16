【ロサンゼルス時事】米実業家イーロン・マスク氏は１５日、トランプ前大統領の暗殺未遂を巡り、自身がオーナーのＸ（旧ツイッター）に「誰もバイデン大統領やハリス副大統領を暗殺しようとすらしない」と投稿した。１１月の大統領選では共和党候補のトランプ氏への支持を表明済み。対抗馬である民主党のハリス氏らの暗殺を望むかのような発言に批判が殺到し、間もなく削除した。マスク氏は４日に、ナチス・ドイツ擁護者が出演