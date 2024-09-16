人口に占める65歳以上の割合、高齢化率が、秋田県は7月1日時点で39.7％となり過去最高を更新しました。全国で最も高齢化が進んでいて6つの市町村で2人に1人以上が65歳を超えています。県のまとめによりますと、7月1日時点の秋田県の人口は89万9314人で、このうち65歳以上は35万7467人でした。65歳以上の割合、高齢化率は39.7％と去年より0.4ポイント高くなり、過去最高を更新しています。市町村別で最も高齢化率が高かったのは上小