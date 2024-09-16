9月21日から秋の全国交通安全運動が始まるのを前に、福山市で一足早く出動式が開かれました。出動式は福山市内の河川敷で開かれ、県警の則包卓嗣本部長や交通安全協会の関係者など約300人が参加しました。福山市では15日までに交通事故で12人が亡くなっていて、去年の同じ時期より7人多くなっています。今回の安全運動では、反射材の着用や早めのライト点灯などを重点的に呼びかけます。「秋の交通安全運動」は、9月21日から30日ま