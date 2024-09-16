関脇・大の里（二所ノ関）が無傷の９連勝を飾った。平幕・若元春（荒汐）との立ち合いから、突き放した。まわしにこだわらず前に出ると、左ハズ押しで起こして押し込んだ。逃れる相手に土俵際で手繰られたが、「落ち着いていた」。１８２キロの体重をかけて寄り倒した。夏場所と名古屋場所では元関脇が得意の左を許しており、「考えていった」。先場所敗れた難敵を退けた。連勝にも「何も考えていない。千秋楽まで頑張るだけ」と