そして貼られる長州力の画像（笑）。「飛ぶぞ！」長州力さんの画像でリプライプロレスラーの蝶野 正洋さんが2024年9月13日、航空自衛隊の百里救難隊で、UH-60Jに乗る直前の様子を公式Xで公開しました。航空自衛隊のUH-60J（画像：航空自衛隊）。UH-60Jは「ブラックホーク」とも呼ばれるUH-60多用途ヘリコプターを航空自衛隊の救難機向けに改造した機体となります。公式Xで蝶野さんは「こんなデカイの飛ぶのか」というコメン