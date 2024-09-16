中国・武漢で長江文化芸術シーズン開幕14日、長江文化芸術シーズン開幕式で打ち上げられた花火。（武漢＝新華社記者/肖芸九）【新華社武漢9月16日】中国湖北省武漢市で14日、第1回長江文化芸術シーズンが開幕した。11月4日までの期間中、美術展や映画週間などのイベントが行われる。中国・武漢で長江文化芸術シーズン開幕14日、長江文化芸術シーズン開幕式で打ち上げられた花火。（武漢＝新華社記者/肖芸九）中国・武漢で長江文