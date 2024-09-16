農家の課題解決を支援するFarmer’s Managerは、和歌山県有田産の最大162種類の柑橘食べくらべ定期便「Mikan Mania(みかんマニア)」を、9月4日(水)より応援購入サイトMakuakeにて先行予約販売している。Farmer’s Manager紹介Farmer’s Managerは、代表の吉田亮氏が「みかん農家を支えたい！」との想いで、20年勤めた会社を退職し、地元和歌山県有田に戻り創業したみかん農家の応援企業だ。昨年9月に最大82種類の柑橘食べくらべ定