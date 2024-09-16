エミー賞授賞式直後の真田広之＆アンナ・サワイ - Kevin Mazur / Getty Images シネマトゥデイ

「SHOGUN 将軍」シーズン2は来年撮影開始か 真田広之が進捗を報告

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • エミー賞で史上最多となる18部門を制覇した「SHOGUN 将軍
  • 真田広之は授賞式直後にコメントを寄せ、シーズン2の進捗を報告した
  • 2025年の撮影開始を目指し「長い旅の始まりに今、立ったところ」と話した
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. 「木村君」草なぎがつぶやいた?
  2. 2. 年の30%以上入院 壇蜜が現状吐露
  3. 3. ヤマ発社長の娘 就寝中に父襲う?
  4. 4. 一室で男性が死亡 通報の女逮捕
  5. 5. 「きょうのわんこ」急死の波紋
  6. 6. 複数男児が女児を触る 2次被害に
  7. 7. 警察に「ガキが」配信中に逮捕
  8. 8. 子失った米母 12年後娘死なせる
  9. 9. 木下ゆうか「双極性障害」を告白
  10. 10. 小泉元首相 息子に「苦言」
  1. 11. 生放送でハプニング マツコ謝罪
  2. 12. 東京が「家庭ゴミ有料化」を検討
  3. 13. timeleszの審査 菊池風磨が本音
  4. 14. 娘逮捕 負傷のヤマ発社長が謝罪
  5. 15. 反抗期? 悠仁さまの行動に驚き
  6. 16. 伊勢谷友介 危険行為動画が炎上
  7. 17. 広末涼子 久々TV出演も厳しい声
  8. 18. 社長の愛人? 保科有里が真相語る
  9. 19. 進次郎氏の「アピール」に失笑
  10. 20. 人気のカバの赤ちゃんに悪質行為
  1. 1. ヤマ発社長の娘 就寝中に父襲う?
  2. 2. 一室で男性が死亡 通報の女逮捕
  3. 3. 複数男児が女児を触る 2次被害に
  4. 4. 東京が「家庭ゴミ有料化」を検討
  5. 5. 娘逮捕 負傷のヤマ発社長が謝罪
  6. 6. 反抗期? 悠仁さまの行動に驚き
  7. 7. アスリート遺伝子の研究を停止
  8. 8. 娘の「ツケ」1800万円を肩代わり
  9. 9. 大学内の県道で事故 男性死亡
  10. 10. 性交渉を強要か 18歳高校生逮捕
  1. 11. 貸してみろ 部員の前立腺刺激か
  2. 12. 斎藤知事の告発者探し 詳細判明
  3. 13. 大学生脅し現金強奪か 15歳逮捕
  4. 14. 無人トラック動き出す 男性死亡
  5. 15. 関空連絡橋に接触 児童3人ら負傷
  6. 16. パトカー破壊か 15歳高校生逮捕
  7. 17. ヤマハ発動機社長が軽傷 娘逮捕
  8. 18. 辞めない斎藤知事 有権者の本音
  9. 19. 東名ひき逃げ 重体の作業員死亡
  10. 20. 「はさみで刺した」通報の女逮捕
  1. 1. 小泉元首相 息子に「苦言」
  2. 2. 進次郎氏の「アピール」に失笑
  3. 3. 進次郎氏の発言「高校生みたい」
  4. 4. 社長室に卓球台? ユニークな会社
  5. 5. 総裁選で日本終了? 森永氏が言及
  6. 6. 顔モザイクでAV出演 身バレ原因
  7. 7. 兵庫県知事の進退 重大局面へ
  8. 8. 解雇規制の見直し案に「怖すぎ」
  9. 9. 大阪万博「火星の石」を展示へ
  10. 10. 石破氏、「核共有」議論を　上川氏慎重…
  1. 11. ウィキリークスも　もうすぐお払い箱に…
  2. 12. 消費増税法案、3月30日に閣議決定へ
  3. 13. 首相 菅直人氏に「猛省求める」
  4. 14. 為政者の嘘に寛容な日本で「ムカつくも…
  5. 15. 五輪 建設間に合わない可能性
  6. 16. 縁の下の力持ち？だけど重要な「政権公…
  7. 17. 「#辞めるな」枝野氏が感謝の意
  8. 18. 「保護する責任（R2P）」とは何か？―…
  9. 19. 女性政治部長語るセクハラの実態
  10. 20. ウサギ200匹 多頭飼育崩壊の惨状
  1. 1. 子失った米母 12年後娘死なせる
  2. 2. 人気のカバの赤ちゃんに悪質行為
  3. 3. ジュース再利用 韓国屋台に批判
  4. 4. トランプ氏を暗殺未遂 息子混乱
  5. 5. セレーナ・ゴメス 子産めない体
  6. 6. 整形疑うも…美しすぎるノ・ミヌ
  7. 7. 暗殺未遂巡りマスク氏が問題発言
  8. 8. 「SHOGUN」米国人にウケた理由
  9. 9. 100m先の救急室行けず死亡 韓国
  10. 10. 保育園行ったはずの双子死亡 米
  1. 11. 珍事 ロシア美女が北でゴルフ
  2. 12. 「大嫌い」トランプ氏が歌手挑発
  3. 13. マイケル・ジャクソンの兄死去
  4. 14. 移民がペット捕食 バンス氏主張
  5. 15. 英女王の像「似てない」と話題に
  6. 16. 鼻から26年前のレゴ飛び出す 米
  7. 17. トランプ暗殺を中継か GoPro発見
  8. 18. 初期費用0円で月収を増やす方法
  9. 19. 妻を72人に暴行させた? 仏で抗議
  10. 20. 「犬豚」韓国医師が患者を卑下
  1. 1. 急に父親が失明 介護の幕開けに
  2. 2. 子持ち35歳娘の相談 内容にあ然
  3. 3. 1000万過少申告 追徴免れた理由
  4. 4. 年収2000万円「私服はユニクロ」
  5. 5. 北陸新幹線 米原ルート議論再燃
  6. 6. 兄から生保の扶養照会 断れる?
  7. 7. 株主優待 食事券がもらえる銘柄
  8. 8. セブンのピザ参入 ドミノ動じず
  9. 9. 1強だったGoPro 赤字転落の理由
  10. 10. エアコン掃除で電気代安くなる?
  1. 11. ミニストップのクリスマスケーキ2022予…
  2. 12. 5円で買った家 月4万の利益生む
  3. 13. やばすぎるNetflix｢地面師たち｣後味…
  4. 14. ビッグカツ「肉」販売され爆売れ
  5. 15. 国内で広がる中国経済圏 実態は?
  6. 16. 「ぬれ煎餅買って」 貧乏電鉄会社の悲…
  7. 17. ニッサンスカイラインが50歳
  8. 18. 中国：10月から3兆500万元の譲渡制限株…
  9. 19. 「ニッチなヤツ」を狙うエドウィンの戦…
  10. 20. ニコン、タイ洪水で12年3月期連結業績…
  1. 1. 「スタバなう」X投稿増殖の理由
  2. 2. 高耐久SSDを水没させてみた結果
  3. 3. ahamoやirumo、UQ mobile、Y!mobile、L…
  4. 4. 【トレビアン】Googleマップで女性の胸…
  5. 5. 【トレビアン】ニコニコ動画のアクセス…
  6. 6. 【トレビアン】ジャイアンの歌は誰が作…
  7. 7. 太陽光で携帯電話を充電できる『ケータ…
  8. 8. 電解還元水の日常的な飲用はがんを抑制…
  9. 9. 速報：iPhone 6s Plus発表、感圧タッチ…
  10. 10. Blackmagic Cintel Film Scannerを使用…
  1. 11. エプソン、スマホやタブレットから簡単…
  2. 12. できたー！ 1/72スケールの「F-4Jファ…
  3. 13. 音質が好評 3000円のイヤホン
  4. 14. 【時計用語集】腕時計が小宇宙と形容さ…
  5. 15. コルタナで家電を制御。サーモスタット…
  6. 16. 本日発売！GoogleのAI搭載スマートスピ…
  7. 17. 女性起業家を「ひそかに」支援する、セ…
  8. 18. Spigen、iPad 9.7（2018/2017）に対応…
  9. 19. 天野喜孝氏がサーヴァントを描く
  10. 20. 学研の「自由研究おたすけキット」なら…
  1. 1. 甲子園で話題 女子マネの水着姿
  2. 2. 元代表のYUGO氏逮捕? BD公式声明
  3. 3. 「松井凄すぎ」大谷も届かぬ記録
  4. 4. IOC会長選 日本人が初の立候補
  5. 5. 高橋大輔氏 建築業界で才能発揮
  6. 6. 誰もが大谷だと MVP予想に米共感
  7. 7. 久保は「リスペクトが欠如」指摘
  8. 8. 北朝鮮にブラジル完敗 驚きの声
  9. 9. 元ブラジル代表FW Jリーグ移籍か
  10. 10. サウジ代表FWがICUへ 事件の疑い
  1. 11. 大谷「クルマと言えばポルシェ」
  2. 12. 新たな白毛馬「ゴージャス」話題
  3. 13. 古橋亨梧のマンC移籍説 新展開か
  4. 14. サッカー日本はアジアの光 中国
  5. 15. ネイマール、ムバッペとプレイするのは…
  6. 16. 朗希退場 試合敗れ優勝完全消滅
  7. 17. ウルフ プロレス転向の噂に言及
  8. 18. 代表候補はなんと154人！？セリエ、プ…
  9. 19. 早くも今季のプレミアリーグベストゴー…
  10. 20. オーストラリア代表は次の中国戦でも勝…
  1. 1. 「木村君」草なぎがつぶやいた?
  2. 2. 年の30%以上入院 壇蜜が現状吐露
  3. 3. 「きょうのわんこ」急死の波紋
  4. 4. 警察に「ガキが」配信中に逮捕
  5. 5. 木下ゆうか「双極性障害」を告白
  6. 6. 生放送でハプニング マツコ謝罪
  7. 7. timeleszの審査 菊池風磨が本音
  8. 8. 社長の愛人? 保科有里が真相語る
  9. 9. 伊勢谷友介 危険行為動画が炎上
  10. 10. 広末涼子 久々TV出演も厳しい声
  1. 11. 妻をいじらないで 渡部建が苦言
  2. 12. 青汁王子 家賃1700万円から退去
  3. 13. ジムにプール 前澤氏が豪邸公開
  4. 14. 13年刑務所にいた元AV女優の告白
  5. 15. 光る君へ「覗き女」の正体に戦慄
  6. 16. 元レペゼン銀太 現在の稼ぎ告白
  7. 17. 木村昴がおびえるスキャンダル
  8. 18. ジェシー「里帰り旅行中」の異変
  9. 19. 小室哲哉 65歳と思えぬ姿に衝撃
  10. 20. コント動画パクり疑惑 芸人怒り
  1. 1. 暴走…裸にひん剥かれて受胎儀式
  2. 2. 愛妻家の夫が10年隠した秘密に涙
  3. 3. まだ間に合うよ〜〜〜っ！Peachyで紹介…
  4. 4. Peachy読者が一番気になった!?2024年の…
  5. 5. 秋に美人見え叶うZARA服 大注目
  6. 6. 男性に乗っててほしくない車 1位
  7. 7. ムダ毛処理に悩んだJK 最終手段
  8. 8. これからの時期に行きたい！Peachy読者…
  9. 9. ココス 900円の朝食バイキング
  10. 10. 履きやすさを追求した神機能を落とし込…
  1. 11. 【ルック】ヴァレンティノが2023年春夏…
  2. 12. 5万点以上売れたアレも♪Peachy読者の2…
  3. 13. 1位は便利なアレ！今年Peachy読者に人…
  4. 14. 字汚い? 香典袋NGマナーで赤っ恥
  5. 15. 個室でDQNカップルが行為 店あ然
  6. 16. 38歳で地元出戻り 元アナの後悔
  7. 17. 朝ドラで注目の古川雄輝、実はねこ好き…
  8. 18. 1台4役 ニトリのまな板全国発売
  9. 19. 夫が5年不倫「鳥肌」たった行動
  10. 20. 夫の家事 妻の2人に1人「迷惑」
x