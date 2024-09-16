女子サッカー・アルビレックス新潟レディースはSOMPO WEリーグ開幕戦で長野と対戦・・・2-1とリーグ発足後、初めて開幕戦勝利を飾りました。カップ戦2試合を経て迎えた15日のWEリーグ開幕戦。試合は前半11分、昨季チーム得点王の滝川からパスをうけた山本！エース滝川がチャンスを演出します。続く前半15分、キャプテン川澄のスローインから相手が触ったボールを滝川が収め