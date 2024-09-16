プロ野球はシーズン終盤。ドラゴンズは残念ながらことし優勝する可能性はなくなりましたが、個人部門では投打それぞれで熾烈なタイトル争いを繰り広げています。 【写真を見る】ドラゴンズ郄橋宏斗投手 防御率1．14は現在セ・リーグトップ54年ぶりの大記録 防御率0点台も…ドラゴンズ 熾烈な個人タイトル争い ピッチャーでは愛知県尾張旭市出身の郄橋宏斗投手（22）。防御率1．14は現在セ・リ&#