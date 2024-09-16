人気占術研究家マリィ・プリマヴェラの毎日占い。2024年9月17日の運勢を12星座別にランキング形式でお届け。気になるあなたの今日の運勢は？ 12位：いて座／射手座（11月23日〜12月21日生まれ）周りのゴタゴタに巻き込まれると面倒なことになる運……。 11位：おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）言い訳は無用。間違いは素直に認め、正直に謝罪しよう。 10位：ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）年長の男性と気ま