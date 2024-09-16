駐車していた「移動販売車」に軽自動車が衝突し、客など4人が重軽傷を負いました。16日午前11時50分ごろ、兵庫・養父市安井で「事故を起こしました」と81歳の女性から警察に通報がありました。近くに住む人は「車は前がへこんでいましたね」と話しました。女性は、日用品や食料品を扱う移動販売車の前に止めていた軽自動車をUターンしようとしたところ、誤って移動販売車に衝突したということです。この事故で、移動販売車に乗って