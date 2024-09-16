9月22日に中山競馬場で行われるオールカマー(GII・芝2200m)の登録馬は以下の通り。 アウスヴァール57.0アルビージャ57.0キラーアビリティ57.0サヴォーナ57.0サリエラ55.0ステラヴェローチェ57.0ナイママ57.0ニシノレヴナント57.0フェーングロッテン57.0ミクソロジー57.0ヤマニンサンパ57.0ラーグルフ57.0リカンカブール57.0レ&#1