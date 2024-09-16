タレントの雪平莉左が15日（日）、キュッと引き締まったくびれを披露した夏コーデを公開した。【別カット2点】雪平莉左、美くびれあらわな夏コーデグラビア各誌を席巻するなど、今、最も勢いのある“大人のお姉さん”雪平莉左。雪平は15日、自身のInstagramを更新。美スタイルきわだつ白のノースリーブ×デニムパンツ姿の夏コーデショットを公開した。投稿には「スタイル良すぎ」「素敵です」「お肌の白さとスタイルの素晴らしさが