2025年冬公開予定の『劇場版 魔法少女まどか☆マギカ〈ワルプルギスの廻天〉』の特報第2弾が、本日開催のイベント『Aniplex Online Fest 2024』にて公開された。また、劇場版3作品『［前編］始まりの物語』『［後編］永遠の物語』『［新編］叛逆の物語』のUltra HD Blu-ray化が決定。さらに、本年10月には、劇場版『［新編］叛逆の物語』のリバイバル上映も決定した。＞＞＞特報第2弾の場面カットやキービジュアルを見る（写真6点
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