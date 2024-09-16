9月22日に中京競馬場で行われる神戸新聞杯(GII・芝2200m)の登録馬は以下の通り。 インテグレイト57.0ヴィレム57.0ウエストナウ57.0ヴェローチェエラ57.0オールセインツ57.0ゴージョニーゴー57.0サブマリーナ57.0ジューンテイク57.0ショウナンラプンタ57.0トラストボス57.0バッデレイト57.0ビザンチンドリーム57.0ミスタージーティ&#12540