気象台は、午後7時5分に、大雨警報（土砂災害）を中津川市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】岐阜県・中津川市に発表美濃地方では、16日夜遅くまで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■中津川市□大雨警報【発表】・土砂災害16日夜遅くにかけて警戒