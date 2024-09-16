元近鉄・中日・オリックス投手の佐野慈紀さんが自身のブログを更新し、「糖尿病の恐ろしさ」について綴りました。【写真を見る】佐野慈紀さん「糖尿病の恐ろしさは罹患すると色んな弊害が」ブログで訴え「免疫力や抵抗力も落ちて」「小さな傷から大きな代償」今年5月に右腕切断手術佐野さんは、5月初旬に感染症の悪化による右腕切断手術を受けたことを報告。6月26日には心臓弁膜症の治療のため転院し、7月12日には、右腕の
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