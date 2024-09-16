Image: Topologie スマホ、クレジットカード、イヤホンが入れば十分なんだ！そんな荷物が少なめな方のお出かけバッグとして、有力な選択肢になりそうなのがTopologie（トポロジー）の「Phone Sacoche 90（フォンサコッシュ90）」。スマートフォン用の大きなポケットと、ジッパー付きの4つの収納スペースで、必需品だけを整頓して持ち運べます。iPhone16よりひと回り大きい、ミニマルなサイズ