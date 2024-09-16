「本屋さんのガシャポンのデパート」TSUTAYA高松サンシャイン通り店（提供画像） バンダイナムコアミューズメントが書店内に展開するカプセルトイ専門店『本屋さんのガシャポンのデパート』が、香川県高松市林町の「TSUTAYA高松サンシャイン通り店」に9月20日にオープンします。 TSUTAYA高松サンシャイン通り店の2階に640面のカプセルトイ自販機を設置。キャラクターから雑貨まで「デパ&#125