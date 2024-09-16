大相撲秋場所９日目（１６日、東京・両国国技館）ただ一人土つかずの関脇大の里は若元春を力強く寄り倒して９連勝とした。霧島は湘南乃海を寄り切って１敗を堅持。両大関は豊昇龍が小結平戸海をすくい投げで下して白星を先行させたが、琴桜は宇良に押し出され、３敗に後退した。２敗はいずれも平幕の若隆景、遠藤、錦木、高安の４人。