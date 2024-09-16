とちぎテレビ 敬老の日の１６日、宇都宮市にある動物園では、人間の年齢で８０歳を超えるとされる動物の長寿を祝うイベントが開催されました。 宇都宮動物園で長寿をお祝いされたのは、ワラビーの中では一番大きい種類と言われているベネットアカクビワラビーのオスのマックスです。 マックスは、２０１１年８月９日に園内で生まれ、先月、誕生日を迎え園内のワラビーの中で最高齢の１３歳になりました