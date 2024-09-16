◆オリックス0―1ソフトバンク（16日、京セラドーム大阪）ソフトバンクの杉山一樹投手（26）が、通算82試合目の登板でプロ初セーブを挙げた。1点リードの9回に登板。4番西川龍馬からの好打順をわずか8球で片付けた。西川は153キロの外角直球でバットに空を切らせ、好調な5番セデーニョは全てフォークで3球三振。2者連続三振の後は、6番紅林弘太郎を初球の直球で投ゴロに打ち取る圧巻の内容だった。「0点で帰ってくるとしか