ReversingLabsはこのほど、「Fake recruiter coding tests target devs with malicious Python packages」において、北朝鮮の国家支援を受けているとみられる脅威グループ「Lazarus Group」による進行中のマルウェア配布キャンペーンを発見したと報じた。このキャンペーンでは、大手金融サービス企業の採用担当者を名乗る攻撃者が能力テストとして技術者にマルウェアローダーを配布したとされる。Fake recruiter coding tests targ