「デイリースポーツ杯争奪・琴浦賞競走」（１７日開幕、尼崎）今節の兵庫勢は２人だけ。地元唯一のＡ級として登場するのが登玉隼百（２５）＝兵庫・１２７期・Ａ２＝だ。今節の相棒は２連対率２６％の５４号機。前回使用者の川崎誠志（山口）は８走で１着がなかったが、３連単舟券に５回も貢献しており、数字以上の雰囲気を醸し出していた。前検の練習を終えて登玉の第一声は「普通くらいですね」。続けて「少しペラを叩い