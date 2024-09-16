ヤマハ発動機の社長が娘に切りつけられ負傷 FNNの取材に応じ謝罪FNNプライムオンライン

ヤマハ発動機の社長が娘に切りつけられ負傷 FNNの取材に応じ謝罪

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ヤマハ発動機の社長が、左腕を包丁で切りつけられたという事件
  • 社長は左ひじ辺りを負傷し、同居する娘が殺人未遂容疑で逮捕された
  • 社長はFNNの単独取材に応じ、「お騒がせしてすみません」と謝罪した
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