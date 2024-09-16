「阪神３−０ヤクルト」（１６日、甲子園球場）阪神が４連勝で貯金を今季最多の１１へ伸ばした。岡田彰布監督は初回にファインプレーを見せ、六回に決勝犠飛を放った前川右京外野手に守備固めを送らずフル出場させた理由を説明。「ヒーローインタビューも前川やと思ったから、もう最後まで出したよ（笑）」と明かした。以下、岡田監督との一問一答。◇◇（テレビインタビュー）−大竹が６回３安打無失点。「初