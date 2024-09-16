コロナ禍を経た2024年現在、ドラマ業界は正に配信時代といっても過言ではない。莫大な製作費によって作られるオリジナルドラマは配信開始のその日から国内の話題をかっさらう。それでもテレビドラマは作られ続け、テレビの視聴率が落ちているといえども視聴者が消えることはなくお茶の間には欠かせないものとして長年存在する。今回はそんなテレビドラマから10月10日(木)・11(金)に日本映画専門チャンネルで放送される「世界で一番