兵庫県・斎藤元彦知事（46）の“おねだり・パワハラ疑惑”などを告発する文書を作成した西播磨県民局長（当時）の男性X氏が、県側から突如解任を言い渡され、今年7月に姫路市内の生家で自死を遂げた問題。「週刊文春」および「週刊文春電子版」では、片山安孝元副知事によるX氏への「事情聴取音声」をはじめ、これまで合計10本以上のスクープ記事を配信してきた。【冒頭無料】「告発職員をおとしめるような口ぶりで…」兵庫県知