１６日午前９時半ごろ、神奈川県厚木市船子の東名高速道路下り線で、「男性がレッカー作業中、はね飛ばされ、意識と呼吸がない」と１１９番があった。県警高速隊によると、男性は搬送先の病院で死亡した。現場から大型車が走り去っており、県警は道交法違反（ひき逃げ）容疑などで捜査している。同隊によると、死亡したのは同県綾瀬市の会社員藤村誠治さん（６９）。現場は片側３車線で、藤村さんは路肩で故障車のレッカー作業