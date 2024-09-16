16日午前9時半ごろ、兵庫県芦屋市六麓荘町の市道で、配送業、灰谷典泰さん（47）＝神戸市兵庫区浜崎通5＝が、無人のまま坂道を動き出したトラックにはねられ、全身を強く打ち、死亡した。社会に衝撃を与えた事件芦屋署によると、現場は急な下り坂。灰谷さんは同僚と2人で荷物を配送中で、運転していたトラックを停車して降車したところ、車両が前方に動き出して、建物の壁との間に挟まれたという。同僚は先に降車しており、け