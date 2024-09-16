様々なバラエティ番組でレギュラーを務める有吉弘行が、今度は「園芸番組レギュラー」となる。BS朝日で10月8日から毎週火曜日夜に放送されるのは、「有吉園芸〜Road to start a garden shop〜」。昨年11月から1時間の特番「夢が咲く有吉園芸〜road to open a garden shop〜」が不定期で4回にわたって同局で放送されレギュラー化に至った形だ。有吉にとってBS初の冠番組となるが、どんな内容になるのか。「番組は、有吉がプライベ