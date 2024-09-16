お笑いコンビ・天津の木村卓寛が16日に自身のアメブロを更新。詰め放題で100円だった品を公開した。この日、木村は「朝ごはんは車中でコンビニごはんとコンビニ甘いやつ」と車内で堪能した品を公開し「甘いやつが沁みます」とコメント。続けて更新したブログでは「これで100円！ピーマン袋詰め放題」と袋に詰められたピーマンの写真を公開し「サイコー」とつづった。その後に更新したブログでは「ランチずっと食べたかったうなぎと