節約や貯金を頑張りながら、子育てをしながら、別のものにお金を使いながらでも、“あまりお金をかけずに充実した時間を過ごす”ことは可能です。オンオフのバランスを取るためにも、次のようなことを趣味として挑戦、極めてみてはいかがでしょうか？■家庭菜園普段はスーパーで買う野菜を自分の手で育てて食べる経験は、子どもから大人まで楽しめるアクティビティとなり得ます。大きな畑でなければ、土や肥料、種や苗も限られ