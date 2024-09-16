恋愛中の人もこれから恋をしたい人も、仕事などで何かと忙しくて恋愛する時間を十分に取れずにいるケースが多いようですね。でも、「時間がないから恋がうまくいかない……」なんて、本当にもったいないです。そこで今回は、恋愛時間を捻出するために実践したい“暮らしの習慣”をお伝えしたいと思います。■急ぎのことより大切なことを優先する目の前の急ぎのことについ目を奪われ、それをこなすことに忙殺されてはいません