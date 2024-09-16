おうち料理研究家のみきママが15日に自身のアメブロを更新。東大生の長男に弁当を届けたことを明かした。この日、みきママは「みきママUberしました！！」というタイトルでブログを更新。「初脚本舞台をみに行ったんだけど、面白かった」と長男が脚本を務めた舞台の感想を述べ「みんなすごく演技が上手でね、1時間あっという間でした今の子、すごいなぁ〜」と感心した様子でつづった。続けて「内緒で差し入れしました！」と長男に