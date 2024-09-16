元フジテレビアナウンサーの笠井信輔が15日に自身のアメブロを更新。久しぶりに人間ドックを受けた結果を明かした。この日、笠井アナは「がんの早期発見はとても大切ですからね」と述べ、がん完全寛解後の定期的な検診の必要性を強調。「ステージ1ステージ2では、全く自覚症状がありません」とがんの早期発見の難しさを指摘した。また「フリーになって、初めての人間ドックでしたが、値段が高いことに驚きました」とコメント。「会