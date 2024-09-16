3連休最終日のきょう河北町でモルモットレースが行われ多くの家族連れでにぎわいました。 【写真を見る】動物園VS動物海洋専門学校火花を散らすモルモットレース！勝敗を当てたボーナスは…〇〇〇〇へのエサやり！！（山形・河北町） このレースは、河北町児童動物園と仙台ECO（エコ）動物海洋専門学校で飼育されているモルモットによる対抗戦です。 会場には多くの家族連れが集まり、どちらが勝つ