彼の気持ちがわからないってこと、ありませんか？今回は直感で選んだ答えから「彼の浮気度」がわかります。彼や男友達にもやってもらったら、知らなかった新しい一面に気づけるかも♡質問は全部で10問！彼にYESかNOを答えてもらいましょう彼に直接質問するか、彼がなんと答えるかをイメージしてね！  1落ち着きがあまりなく、常に動いている2食欲が旺盛3声が太くて大きい4性欲が強い5握手をすると強く握る6